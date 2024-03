"Disturbi alimentare 300 giovani in carico"

Sono quasi duecento i ragazzi e le ragazze tra 12 e 35 anni che nel 2023 sono entrati nel percorso dell’Ausl per i disturbi del comportamento alimentare (oltre 300 sono quelli in carico), un percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale che si avvale di tre ambulatori specialistici a Modena (dove si trova anche un Centro diurno con pasti assistiti), Mirandola e Sassuolo e un team di cui fanno parte psicologi, medici internisti-nutrizionisti, psichiatri, neuropsichiatri infantili, infermieri, dietiste e tecnico della riabilitazione psichiatrica. Dal 2013 l’Ausl offre un percorso specializzato che negli ultimi anni si è arricchito di attività artistiche in collaborazione con associazioni ed enti del territorio - laboratori di cucina con gli chef ed esperienze di musicoterapia - progetti che rientrano a pieno titolo nei percorsi di riabilitazione con l’obiettivo di stimolare nuove esperienze sensoriali legate al cibo. "Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una accelerazione di un trend già presente pre-pandemia – dichiara Roberta Covezzi, psichiatra – non solo sono aumentati i numeri delle ragazze prese in carico ma anche la gravità della loro condizione psicofisica con la presenza di comorbidità, cioè compresenza di disturbialimentari e altri sintomi quali sintomi dissociativi, discontrollo degli impulsi e autolesionismo".