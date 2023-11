Disturbi alimentari, è boom. Casi in aumento tra i giovani

Crescono anche a Modena i casi di pazienti con disturbi alimentari. L’incremento dei casi è stimato in circa il 30%, ma con ogni probabilità è più alto perché non sempre vi è la consapevolezza della malattia. L’aumento di casi di anoressia e bulimia si registra in particolare nella fascia tra 12 e 15 anni, con un anticipo dell’insorgere di queste patologie già intorno ai 10 anni. Il disagio adolescenziale è in crescita da decenni anche in provincia di Modena, di recente anche la depressione tra i ragazzi si associa sempre di più a problematiche legate al cibo. Il 90% di chi è colpito è di sesso femminile e per la metà sono studenti. Secondo gli specialisti la pandemia ha lasciato segni molto profondi, soprattutto negli adolescenti che manifestano difficoltà sempre più complesse e di maggiore gravità; il disturbo alimentare spesso è collegato a comportamenti autolesionistici, in passato più rari.

"L’incremento dei casi a seguito del Covid, e dell’accesso dei pazienti con problemi alimentari ai sistemi di cura è di oltre un terzo – ha spiegato Dante Zini, specialista in Endocrinologia –. Sono aumentate soprattutto le forme giovanili, ragazze e ragazzi nella primissima adolescenza fra i 10 e i 15 anni, così come sono aumentate le forme più gravi".