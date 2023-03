Disturbi alimentari, visite gratuite alla Casa di Cura Fogliani

Cresce il numero di persone che soffrono di disturbi alimentari. È questo uno degli effetti collaterali più preoccupanti della coda della pandemia riconducibile, più in generale, all’incremento dei disturbi legati alla salute mentale. "A ciò si aggiungono sempre più spesso le conseguenze derivanti da un utilizzo improprio dei canali social che, veicolando immagini di corpi magri e sempre perfetti, da mostrare come sinonimo di bellezza e successo, non di rado condizionano pesantemente il comportamento soprattutto degli adolescenti", evidenzia Dante Zini, specialista in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Medicina Interna e Psicoterapia a indirizzo cognitivo-comportamentale. In molti casi per i pazienti e le loro famiglie approdare ad un luogo di cura affidabile non è semplice né scontato: scarsa consapevolezza della malattia sino alla negazione della stessa, forte disagio mentale, timore dello stigma, allontanano i pazienti dalle cure necessarie. Per facilitare l’inserimento all’interno di un percorso corretto l’ospedale privato accreditato Casa di Cura Fogliani ha deciso di mettere a disposizione, fino al 24 marzo, almeno trenta visite gratuite rivolte a pazienti affetti da disturbi alimentari che sono erogate dai componenti del team multidisciplinare di esperti guidato da Zini.

"L’idea è nata lo scorso anno in occasione della Giornata del Fiocchetto Lilla dedicata alla lotta contro i disturbi alimentari, quando offrimmo per la prima volta questa opportunità. Visto l’elevato numero di richieste allora ricevute, abbiamo scelto di proporre l’azione di sensibilizzazione anche nel 2023, per cercare di dare un contributo all’azione d’informazione rispetto a un tema di cui è opportuno parlare in modo ampio e continuativo. La possibilità di ottenere un primo colloquio a titolo completamente gratuito è partita già a fine febbraio e proseguirà, per un intero mese, fino al 24 di marzo", ha sottolineato il direttore sanitario della Casa di Cura Fogliani, Elisa Nicoli, presentando l’iniziativa. A fornire l’assistenza specialistica saranno i professionisti del Centro per i Disturbi Alimentari e l’Obesità, che rappresenta l’Unità Operativa Locale di Modena della rete nazionale dei Centri dell’Associazione Italiana Disturbi dell’Alimentazione e del Peso (AIDAP): oltre al dottor Dante Zini, la dottoressa Elisa Valdastri, Psicologa e Psicoterapeuta a indirizzo cognitivo-comportamentale, e la dietista Elena Sofia Giovanardi. Come prenotare l’accesso gratuito Per chiedere informazioni o prenotare una visita è sufficiente chiamare il numero telefonico 059 4926999 evidenziando che la richiesta riguarda un primo incontro per problemi legati a disturbi alimentari. Qualora le richieste superassero il numero previsto, la Casa di Cura Fogliani proseguirà questa attività sino al termine del mese di marzo.