Disuguaglianza, un male da curare : "Dare a tutti le stesse opportunità"

Che cosa si intende per disuguaglianza? Il termine disuguaglianza si riferisce a tutte le differenze in merito al possesso di risorse che generano opportunità di vita diverse, più o meno vantaggiose.

La disuguaglianza economica comprende la disparità nella distribuzione del patrimonio economico e del reddito tra gli individui di una popolazione. Il termine di solito si riferisce alla disuguaglianza tra individui e gruppi all’interno di una società, ma può anche denotare disuguaglianza tra paesi.

La questione della disuguaglianza economica è collegata alle idee di equità, uguaglianza di risultato e uguaglianza di opportunità.

Inflazione. Alcuni economisti di scuola austriaca hanno teorizzato che un tasso di inflazione elevato, causato dalla politica monetaria di un paese, potrebbe contribuire alla disuguaglianza economica. Questa teoria sostiene che l’inflazione, prodotta attraverso la maggiore offerta di denaro circolante e la conseguente svalutazione, è una misura governativa che favorisce coloro che hanno già una capacità di profitto a scapito degli stipendiati a reddito fisso, o dei risparmiatori, aggravando così i livelli di disuguaglianza.

Istruzione. Un fattore importante nel determinare disuguaglianze economiche è la variabilità nell’opportunità di accesso all’istruzione degli individui. I livelli di istruzione elevati, specialmente in presenza di una forte domanda di lavoratori qualificati, portano a salari alti per coloro che li raggiungono. Di conseguenza coloro che non possono permettersi un’istruzione, o coloro che scelgono di non perseguire i livelli più elevati, normalmente ricevono compensi più ridotti.

Con il movimento per l’istruzione secondaria di massa del 1910-1940, ci fu un aumento del numero di lavoratori qualificati che portò ad una riduzione dei salari per i lavoratori con determinati titoli acquisiti.

La scuola secondaria del periodo era progettata per fornire agli studenti l’insieme di competenze necessarie per essere efficaci sul lavoro.

Nicolò e Marco, IIA scuola

Sacro Cuore di Carpi