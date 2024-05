Disuguaglianze e consumo di suolo. Le battaglie della lista del M5s

Presentati ufficialmente i candidati sassolesi del Movimento 5 Stelle, che in vista delle elezioni per prossimo giugno sostengono il candidato di centrosinistra Matteo Mesini. Proprio la sede del comitato elettorale di Mesini ha fatto da cornice all’evento, che ha visto la presenza, tra gli altri, dell’onorevole Federico Cafiero De Raho, ex procuratore nazionale antimafia fino al 2022, dell’attivista modenese Malak Mohamed Kamel, candidato alle prossime europee, dei coordinatori regionali Marco Croatti e Gabriele Lanzi, e del referente sassolese del M5S. Ad illustrare il programma i candidati Chiara Tonelli, che ha posto l’accento sulle diseguaglianze generate in particolare modo dalla povertà educativa, Andrea Baccarani, che ha parlato di comunità energetiche e Gerardo Garzone, che ha evidenziato i problemi della mobilità e dell’inquinamento, sotto e Giuliano Saccani, che ha affrontato il problema del consumo del suolo. Oltre ai già citati Bonettini, Tonelli, Baccarani, Garzone e Saccani, ecco gli altri nomi in lista: Giuliana Scaglioni, Paolo Bartolacelli, Cinzia Botti, Taoufik Zazhar, Antonietta Bagni, Chistian Lazzoi, Simone Ferrari, Grazia Braghiroli, Francesco Venturelli, Sandro Turrini, Barbara Delbue, Luciano Gigli, Franco Guazzi.