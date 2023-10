Diventare grandi anche al sito Unesco

Allo Storchi venerdì 6 alle 20.30, nell’ambito de ’La scuola va in città’ tre riflessioni sul diventare grandi, con l’azione danzata ’Dal buio alla luce’ (a cura di Michela Lucenti) e la voce di Casadilego (nella foto), vincitrice di X Factor 2020. Sempre a cura di Ert, fino a domenica tre giorni di spettacoli per il sito Unesco di piazza Grande: Michela Lucenti, sabato 7 alle 16.30 e alle 19, proporrà ’Gente. Spettacolo itinerante per luoghi insoliti’.