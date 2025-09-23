Yoox, persone dietro i numeri

Andrea Bonzi
Yoox, persone dietro i numeri
Modena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazione GazaMareggiata sui lidiIncidente RavennaPrevisioni meteoCrisi d'aziendaClassifica ricchi
Acquista il giornale
CronacaDivertiaMOci, benessere in gioco
23 set 2025
MARIA SILVIA CABRI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. DivertiaMOci, benessere in gioco

DivertiaMOci, benessere in gioco

Si pone come inclusiva e intergenerazionale ‘DivertiaMOci: generazioni in gioco’, l’iniziativa organizzata da Aics (Associazione Italiana Cultura e Sport) Comitato...

Si pone come inclusiva e intergenerazionale ‘DivertiaMOci: generazioni in gioco’, l’iniziativa organizzata da Aics (Associazione Italiana Cultura e Sport) Comitato...

Si pone come inclusiva e intergenerazionale ‘DivertiaMOci: generazioni in gioco’, l’iniziativa organizzata da Aics (Associazione Italiana Cultura e Sport) Comitato...

Per approfondire:

Si pone come inclusiva e intergenerazionale ‘DivertiaMOci: generazioni in gioco’, l’iniziativa organizzata da Aics (Associazione Italiana Cultura e Sport) Comitato Provinciale di Modena – APS, in programma venerdì e sabato al Pentathlon Modena. È stata presentata ieri mattina (foto) da Cesare Ziosi, Bruno Molea, presidente provinciale e nazionale di Aics, Andrea Bortolamasi, assessore alla Cultura e Sport, Ludovica Carla Ferrari, consigliera regionale. L’evento presenta attività ludiche pensate per bambini, adulti, anziani, persone con disabilità e famiglie e si propone di promuovere il benessere fisico, sociale e relazionale, attraverso il gioco e la condivisione. Venerdì, dopo l’inaugurazione alle 18, si terrà la tavola rotonda ‘Alimentazione, stile di vita e benessere nella terza età’, organizzata dal Fondo Mario Gasparini Casari. A seguire, musica, balli e food con le crescentine ‘speciali’ della Stazione Rulli&Frulli. Per l’intera giornata di sabato sono previste gare di laser run, tiro ai barattoli e altri giochi (iscrizione gratuita su www.modenainvetrina.it), e saranno attive la pista kart a pedali, vari campi gioco, un’area motricità per bambini e una piazza olistica. Alle 16, dimostrazioni di Health Qigong e alle 17, tavola rotonda ‘Basta un sì per donare vita’, promossa da Aido.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Eventi