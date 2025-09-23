DivertiaMOci, benessere in gioco

Si pone come inclusiva e intergenerazionale ‘DivertiaMOci: generazioni in gioco’, l’iniziativa organizzata da Aics (Associazione Italiana Cultura e Sport) Comitato Provinciale di Modena – APS, in programma venerdì e sabato al Pentathlon Modena. È stata presentata ieri mattina (foto) da Cesare Ziosi, Bruno Molea, presidente provinciale e nazionale di Aics, Andrea Bortolamasi, assessore alla Cultura e Sport, Ludovica Carla Ferrari, consigliera regionale. L’evento presenta attività ludiche pensate per bambini, adulti, anziani, persone con disabilità e famiglie e si propone di promuovere il benessere fisico, sociale e relazionale, attraverso il gioco e la condivisione. Venerdì, dopo l’inaugurazione alle 18, si terrà la tavola rotonda ‘Alimentazione, stile di vita e benessere nella terza età’, organizzata dal Fondo Mario Gasparini Casari. A seguire, musica, balli e food con le crescentine ‘speciali’ della Stazione Rulli&Frulli. Per l’intera giornata di sabato sono previste gare di laser run, tiro ai barattoli e altri giochi (iscrizione gratuita su www.modenainvetrina.it), e saranno attive la pista kart a pedali, vari campi gioco, un’area motricità per bambini e una piazza olistica. Alle 16, dimostrazioni di Health Qigong e alle 17, tavola rotonda ‘Basta un sì per donare vita’, promossa da Aido.