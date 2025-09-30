’Divieto di caccia’. Spariti i 20 cartelli

Nei giorni scorsi le Guardie ecologiche volontarie di Formigine sono intervenute in via Tommaselli, nella frazione di Tabina, dopo le segnalazioni di alcuni cittadini che avevano udito spari in prossimità delle abitazioni. All’arrivo degli agenti i presunti cacciatori si erano già allontanati, ma durante il successivo pattugliamento è stata riscontrata una situazione particolarmente grave: lungo l’intero perimetro del Parco della Legalità erano infatti state rimosse tutte le tabelle che delimitavano i confini dell’area e segnalavano il divieto di caccia, per un totale di circa venti cartelli.

La segnaletica, installata dal Comune di Formigine, aveva la funzione di avvisare i cacciatori provenienti dalle campagne circostanti che all’interno del parco, realizzato su un’area confiscata alla criminalità organizzata, l’attività venatoria è vietata e punita con sanzioni penali. L’area del parco ospita un bike park dedicato al ciclismo fuoristrada, un bosco urbano e una vigna, e non è zona di attività venatoria, permessa invece, nelle zone non oggetto di divieto, la domenica e il giovedì fino alle 13.

Da ottobre, come previsto dal calendario regionale, i giorni disponibili aumenteranno: tre a scelta per la caccia vagante e due aggiuntivi per la caccia alla fauna migratoria da appostamento.

Restano sempre esclusi da calendario regionale il martedì e il venerdì mentre, per quanto riguarda le distanze da rispettare, la normativa vieta l’attività a meno di 100 metri dagli immobili, 50 dalle strade, 150 dagli appostamenti in direzione di spazi sensibili e aree di protezione o ripopolamento, nonché 150 metri dalle piste ciclabili.