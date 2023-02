Divina Sarah, mitico Vito E un mercante di Luce

Dopo la sbornia sanremese, torniamo a teatro con un ricco carnet. Domani e mercoledì 15 al teatro Michelangelo Lucrezia Lante della Rovere è "La divina Sarah", accanto a Stefano Santospago: la grande diva Sarah Bernhardt si racconta al fedele segretario. Sempre al Michelangelo, sabato 18 Vito (nella foto) rivela che "La felicità è un pacco": un piccolo negoziante contro i giganti dell’e-commerce.

Due clan, i Capuleti italiani e i Montecchi rumeni, si confrontano nella rilettura di "Romeo e Giulietta" di Shakespeare, con la regia di Michelangelo Campanale, domani sera al teatro Fabbri di Vignola. In "Mio padre, appunti sulla guerra civile", mercoledì 15 a Maranello racconterà la storia del padre partigiano, sopravvissuto al campo di concentramento. Giovedì 16 poi a Mirandola Mario Perrotta ragionerà "Dei figli", la generazione allargata di giovani fra i 18 e i 45 anni che non ha intenzione di dimettersi dal ruolo di figlio. Sempre giovedì a Pavullo, Luigi Lo Cascio, Vincenzo Pirrotta e Giovanni Calcagno ritroveranno "Gilgamesh", uno dei poemi più antichi, mentre venerdì 17 al Comunale di Carpi Ettore Bassi sarà "Il mercante di Luce", dal romanzo di Roberto Vecchioni: la Bellezza che salva il mondo. E al Troisi di Nonantola, da giovedì 16 a sabato 18 il Teatro delle Ariette ci invita "Attorno a un tavolo" per uno spettacolo - cena condito da storie di vita.

