Dò Ròd Festival per scoprire il territorio

Domenica prossima arriva il Dò Ròd Festival, raduno di e-bike e mtb per scoprire insieme il nostro territorio.

"Hai voglia di fare un giro con noi per conoscere meglio il nostro bellissimo Appennino? – chiedono gli organizzatori – Allora gambe in spalla e porta la tua bici o noleggiane una in loco. Un’occasione unica per stare insieme in un contesto speciale e immersi nella natura del nostro territorio. Si possono scegliere tre diversi percorsi: lungo (30km, 1000m di ascesa), medio (24km, 800m di ascesa), turistico (21km, 530m di ascesa). Percorsi consultabili su http:www.uspavullese.com