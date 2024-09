"Dobbiamo integrare la didattica e creare percorsi di alta qualità"

Promotore e direttore del progetto di questa nuovo modo di essere università è il professor Tommaso Minerva di Unimore, tra l’altro presidente della Società Italiana di e-Learning e direttore della rivista internazionale Journal of e-Learning and Digital Technologies.

Quale è la finalità di Edunext?

"La finalità del progetto Edunext è integrare e completare la didattica tradizionale ma aprire all’innovazione metodologica, alle tecnologie emergenti e introdurre nuove professionalità all’interno degli atenei. Instructional Designer, Educational Content Producer, Application Manager sono figure che ritroveremo sempre più spesso a fianco dei docenti nei dipartimenti universitari. L’obiettivo è offrire un catalogo di corsi formali (lauree triennali, lauree magistrali, master), percorsi professionalizzanti e percorsi informali e contenuti divulgativi utilizzando ambienti e piattaforme digitali integrate con esperienze formative intensive in presenza (laboratori, lavori di gruppo, analisi di casi, etc…). Flessibilità, inclusione, interattività e qualità sono le parole chiave di questa offerta. Un altro obiettivo è la formazione dei docenti universitari. Sarà la più grande azione di formazione che si sia mai vista nel nostro paese capace di mettere a disposizione nuove tecnologie, a partire dall’Intelligenza Artificiale fino alla Realtà Aumentata e Virtuale o laboratori di simulazione aptica".

Come si colloca tra università tradizionali e università telematiche?

"E’ una via di mezzo. Qualcosa che non esiste in Italia e nemmeno in Europa. I percorsi saranno erogati in modalità mista (o blended) prevedendo l’alternanza di momenti di formazione on-line e momenti di formazione in presenza. Ma l’aspetto più rilevante è che i percorsi con il bollino Edunext verranno completamente riprogettati basati sulle competenze e non solo sui contenuti e sulle conoscenze. Il progetto vuole intercettare la richiesta di una formazione flessibile, offrendo una alternativa alle università telematiche, comunque rigorosa, di qualità, innovativa e mirata alle competenze necessarie per il nuovo e dinamico mondo del lavoro". Chi ne è coinvolto?

"E’ un progetto in cui oltre 200 docenti e ricercatori di 35 Atenei "di tradizione" e 5 AFAM (Istituti di Alta Formazione Artistica Musicale) hanno contribuito a delineare un piano strategico di sviluppo e innovazione". Quando partirà concretamente il progetto? "I ritardi burocratici non ci hanno consentito di avviare delle proposte già nell’anno accademico 2024/25, ma a settembre 2025 possano essere già attivi almeno una decina di corsi di laurea e altrettanti master per poi completare tutta l’offerta formativa nel 2026, che ammonterà, alla fine, a circa 7.000 Crediti Formativi Universitari. Praticamente l’equivalente di un ateneo di medie dimensioni".