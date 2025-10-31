"Dobbiamo migliorare negli ultimi 2O metri"

Pochi coraggiosi, più o meno una cinquantina, ad assistere all’allenamento a porte aperte del Modena di ieri pomeriggio. Più che la delusione del derby, è stata la pioggia a tenere lontani gli aficionados canarini: i pochi presenti sulla tribunetta del campo Zelocchi hanno però applaudito la squadra e mister Sottil e gridato frasi di incitamento. Molti giocatori, tra cui Gerli che si cercherà di recuperare per domenica, hanno svolto un lavoro a parte: gli altri, con il supporto di alcuni ‘primavera’, hanno disputato una partitelle a ranghi contrapposti. Alla fine della seduta è arrivato nell’apposito angolo stampa Francesco Zampano, che ovviamente ha commentato la sconfitta di martedì sera sul campo della Reggiana. "Dispiace, soprattutto per i tifosi che ci stanno supportando dall’inizio e sentiamo il loro apporto in ogni gara. Sappiamo quale sia l’importanza di questa partita per loro. Dobbiamo archiviare in fretta questa sconfitta, e rifarci già domenica. Per me a Reggio abbiamo fatto una grande partita, abbiamo preso un gol su un calcio piazzato e un rimpallo, anche se il loro giocatore ha fatto un gran gol. Poi si sono chiusi dietro, e quando ti trovi dieci giocatori dietro la palla è difficile segnare".

L’esterno genovese prosegue nella sua disamina: "Eravamo partiti bene, se faceva gol Sersanti poteva diventare un’altra partita, ma non deve essere un alibi. Forse ci è mancata un po’ di lucidità, ma giocando ogni tre o quattro giorni penso sia normale. Sappiamo che siamo forti e lo abbiamo dimostrato, ripeto, dispiace soprattutto per la gente. Ma la serie B è difficile, non è perchè siamo in testa che adesso dobbiamo ammazzare il campionato, e poi in questo torneo tutte le squadre sono temibili, compresa la Reggiana che è una formazione forte. Adesso ripartiamo allenandoci sempre al massimo come facciamo dall’inizio. Gli avversari ormai ci conoscono, ne abbiamo parlato oggi col mister, e allora dobbiamo cercare di essere più incisivi negli ultimi venti metri quando le squadre si chiudono. Comunque non è che se perdiamo una partita ora siamo scarsi: va bene che la classifica non bisogna guardarla troppo, ma siamo primi, e ognuno di noi a inizio anno avrebbe messo la firma per essere in questa posizione". Domenica la Juve Stabia al Braglia: "E’ una delle tante squadre forti della B, hanno anche riposato più di noi visto che non hanno giocato, ma non è un alibi. Dovremo andare più forte di loro e vincere assolutamente".

Alessandro Bedoni