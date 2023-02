"Dobbiamo promuovere le relazioni"

Lo sa bene l’amministratore di condominio che ogni giorno ha a che fare con inquilini morosi: "Quando le utenze di luce e riscaldamento non vengono pagate o salta una rata per le piccole manutenzioni, le spese ricadono sugli altri". Ecco perché il condominio diventa uno spaccato della società, il luogo ideale per "educare i bisogni di chi affitta e le responsabilità di chi prende l’appartamento in affitto". Un concetto che sta alla base del progetto ‘Città abit-abile’ realizzato dalla Caritas diocesana. Proprietari di immobili ma anche medici di base, giovani e anziani, proprietari di case e famiglie in difficoltà. "L’inferno è la solitudine perché è la mancanza assoluta di relazione" spiega il vescovo don Erio Castellucci nel documentario. "Uscire dall’inferno significa promuovere le relazioni, incentivare i contatti, attivare delle inclusioni". Un invito quindi a prendersi delle responsabilità, proprio come sono chiamati a fare tutti i residenti all’interno di un condominio. Da qui la scelta di Caritas di attivare progetti di "accompagnamento educativo" con 35 nuclei residenti nel condominio Prato Verde per "una corretta conduzione degli appartamenti e un’adeguata coesistenza con gli altri condòmini". I progetti, in collaborazione con il Comune, avranno una durata che va dai cinque ai dieci anni e coinvolgono nuclei con problemi di sovraffollamento, anziani e famiglie straniere in condizione di indebitamento.

p.t.