"Dobbiamo svegliarci e imparare a soffrire"

Ultimamente scalato indietro nelle gerarchie, Dragan Stankovic è stato gettato nella mischia nella trasferta di Padova, senza riuscire con la sua esperienza a ribaltare l’esito di un match nel quale Modena ha fatto fatica dalla prima all’ultima palla e nel quale anche gli innesti dalla panchina hanno potuto ben poco. "Dobbiamo svegliarci" tuona il quarantenne centrale serbo, che ha visto in quel di Padova tutti i limiti mostrati dalla Valsa Group in una stagione che è rimasta indecifrabile per tutto il suo corso.

Stankovic, cos’è successo domenica alla Kioene Arena? "Non è successo niente di diverso da quello che ci è successo per tutta la stagione: dopo una partita giocata bene, ad alto livello, quella contro la Lube Civitanova, la squadra non è entrata in campo nella partita seguente con la testa giusta, con la mentalità adatta per saper soffrire, accettare di stare sotto in determinati momenti dei set. Eppure può capitare, forse soprattutto con le formazioni meno blasonate".

Non sapete stare nel match se andate in difficoltà? "Non siamo stati pronti a soffrire e a centrare la nostra occasione e alla fine per come si era messo il match possiamo anche dirci quasi contenti di aver fatto un punto".

Quindi è giusto quello che dice Giuliani, sulla vostra attitudine contro le big? "Con le squadre più forti si entra in partita sapendo che sarà dura, che ci sarà da soffrire e che si possono perdere certi parziali: siamo pronti a questi. Con le squadre cosiddette più deboli invece non sappiamo soffrire o reagire, e questo è un qualcosa che ci fa compagnia da tutto l’anno, non è una novità".

Come si può cambiare? "Dobbiamo svegliarci, avere una reazione, perché domenica Taranto è una di quelle squadre con le quali fatichiamo a entrare nel match".

Ecco, Taranto. Già l’orario sarà difficile? "Sì, una partita alle 15:30 è un orario particolare, strano, ma è sempre una partita di pallavolo. Taranto ci ha dato molto fastidio nel match di andata. Sappiamo come possono giocare, contro Civitanova domenica scorsa hanno giocato bene. Una lampadina che deve farci entrare in campo molto più attenti e lucidi".

Cosa dice ai giovani compagni di reparto in un momento così difficile? "Io cerco di dare consigli durante le partite, è quello il momento in cui può servire. Prima o dopo si può parlare, ma è più uno stare al fianco normale. Il valore aggiunto può essere quello che vedo io da fuori, ma Sanguinetti ha già fatto due anni in nazionale e quattro in serie A, l’esperienza ce l’ha e gli manca la costanza. Mati secondo me è un ottimo acquisto, sa dare il suo contributo a questi livelli".

