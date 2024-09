Doble L’arte del doppio a Rovereto

"Il tema affrontato è quello del ‘doppio’, reinterpretato dagli artisti attraverso la propria poetica e opere (pittura, illustrazione e scultura)". Questa è ‘Doble’, la mostra di arte contemporanea che dopo il successo dello scorso anno, torna a Rovereto sulla Secchia e lo fa in grande stile. Sabato 28 settembre, al Palazzo della Delegazione Municipale, alle 18,30, inaugura l’esposizione, a cura del pittore carpigiano Andrea Saltini e che vede protagonisti quattro artisti: Daniel Bund, Massimo Lagrotteria, Mattia Scappini, Demis Savignano. La mostra è stata presentata ieri mattina a Rovereto alla presenza del curatore Andrea Saltini, dell’artista Daniel Bund, del sindaco di Novi Enrico Diacci, dell’assessore comunale alla cultura Annalisa Paltrinieri e di Anna Navi in rappresentanza del Cda della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. "Se il tema è sempre quello del ‘doppio’ – spiega Saltini – quest’anno ci sono però varie novità. Dopo l’edizione ‘zero’, sperimentale, ora il progetto diventa pluriennale, inoltre si è aggiunto un artista ad esporre e la mostra è stata ampliata usufruendo anche degli spazi del primo piano del Palazzo della Delegazione Municipale, per un totale di nove stanze". Il tutto ‘raccordato’ da una traccia audio creata per l’occasione dal musicista Nicola Lepre, di Rovereto, seguendo il concept stesso di Doble, ossia, afferma Bund "accogliere e valorizzare la diversità di approcci e di stili artistici permette di arricchire il panorama artistico attuale e di favorire, inspirare un dialogo interculturale e interdisciplinare". L’esposizione, visitabile fino al 27 ottobre, rientra nell’ambito della rassegna culturale ‘Novi 3e60’, ed è realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Anche quest’anno ci saranno incontri straordinari con le scuole medie del Comune di Novi e di Rovereto, visite guidare (da Giada Dalle Ave) che si concluderanno con workshop e laboratori dove i ragazzi potranno dare sfogo alla propria creatività. "Altro elemento di novità – afferma il sindaco Diacci – è che Doble è la capofila di una serie di mostre d’arte patrocinate dal Comune, organizzate da Daniel Bund e a cura di Andrea Saltini che si terranno nel periodo 2024/2025 a partire da novembre al Pac e alla pergola di fronte al Teatro Sociale di Novi". La rassegna spazierà dall’illustrazione alla fotografia, dall’animazione alla grafica e alla pittura. Vedrà coinvolti importanti artisti come Oscar Sacchi, Insetti Xilografi + Teo Manco, Giovanni Zenoni e Riccardo Mazzoli (in arte Animazzoli)". Il vernissage del 28 settembre offrirà un rinfresco a cura di Le Agavi e Delbio allestito all’interno del cortile del Palazzo della Delegazione Municipale, impreziosito da un set di tromba live del Maestro Giuseppe Pinto. Per concludere un concerto speciale di Giulia Tosoni con le chitarre del Maestro Andrea Solieri.