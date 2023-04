Documenti di fine ’800 e calcolatrici d’epoca: l’archivio della banca è una galleria del tempo

di Stefano Marchetti

Salendo s’impara. E si entra nella storia. Già: all’ultimo piano dell’elegante palazzo di piazza Matteotti, sede della Banca Popolare di San Felice, la SanFelice 1893, c’è il cuore di un percorso lungo 130 anni. In due stanze della mansarda, recuperate con la ristrutturazione post-sisma, sotto possenti travi d’acciaio, l’istituto ha voluto allestire un piccolo archivio storico, come un ‘luogo della memoria’ che racconta le tappe di un impegno partito dal territorio e che continua a mantenere un profondo legame con la Bassa e la sua gente. "La storia non va relegata in cantina: noi abbiamo voluto portarla in luce, custodirla, valorizzarla", spiega Federico Mazzoli, direttore commerciale della SanFelice 1893 che insieme al direttore generale Vittorio Belloi ha curato il progetto di questa ‘capsula del tempo’. "L’abbiamo pensato come un tributo alla storia del lavoro, un omaggio a coloro che 130 anni fa hanno avuto l’idea e il coraggio di fondare questa banca e a coloro che, con il loro impegno, negli anni si sono spesi per contribuire a farla crescere", aggiunge Mazzoli. La SanFelice oggi è un istituto da più di 800 milioni di raccolta diretta: il bilancio approvato il mese scorso registra un utile in crescita del 16%.

E tutto è partito dalle testimonianze che possiamo toccare e sfogliare in queste stanze. Alle pareti, su scaffalature allestite simbolicamente con tubi Innocenti e assi da cantiere, si allineano libri contabili d’antan, cartelle di documenti, perfino le prime macchine calcolatrici meccaniche manuali, bisnonne dei computer supersonici di oggi. E sui tavoli sono aperti i registri che ‘fotografano’ direttamente la nascita dell’istituto. Eccola, la pagina con l’elenco dei primi azionisti che il 19 febbraio 1893, davanti al notaio Giuseppe Seghizzi, sottoscrissero l’atto costitutivo della banca: Ascari Guglielmo fu Domenico, Ascari Vittorio fu Luigi, Azzolini Giuseppe fu Giovanni e più di altri novanta nomi. Spicca fra loro la figura di Emilio Tosatti, che fu l’ideatore e il primo motore della banca: nell’Italia di fine Ottocento, la pensò come un modo per andare incontro ai bisogni della gente e per contrastare la piaga dell’usura. "Una personalità sicuramente dallo sguardo aperto e proiettato nel futuro", sottolinea Mazzoli. Sotto una teca di vetro, alcuni assegni emessi negli anni ‘40, e su un altro tavolo i volumi (rilegati in pelle) con i ‘Diagrammi’, ovvero le rappresentazioni grafiche dell’andamento della banca nei primi anni, quelli che oggi chiameremmo istogrammi e che allora venivano ‘istoriati’ a mano, con minuzia calligrafica.

Per i clienti e i soci della SanFelice 1893 è sempre possibile visitare questo spazio, che comunque è aperto (su prenotazione) anche a coloro che vogliano scoprirlo. Il recupero di queste testimonianze è andato di pari passo con la ristrutturazione degli ambienti storici della banca, compresa l’adiacente ex Monte di Pietà, un gioiello di storia. Nel seminterrato si scopre anche un locale ‘segreto’, il caveau... del salame di San Felice, una stanza (con volte di pietre a vista) dove si valorizza uno dei prodotti tipici più amati. "Qui abbiamo stretto anche importanti relazioni economiche", sorridono i vertici della banca. A tavola si sta bene, e si possono pure concludere buoni affari.