Documenti falsi Arrestati due operai edili

Erano in possesso di documenti validi per l’espatrio e carte di identità risultati palesemente falsi. Nei confronti di due uomini moldavi, di 52 e 22 anni sono scattate le manette. Ad arrestarli, martedì pomeriggio sono stati i carabinieri di Lama Mocogno e Pavullo. Quando ai due uomini, impegnati in un cantiere edile di Lama Mocogno, è stato chiesto di mostrare appunto i documenti sono emerse anomalie su una carta d’identità rumena valida per l’espatrio, esibita da uno dei lavoratori, il quale veniva trovato in possesso anche di un passaporto moldavo. Analoghi dubbi sono sorti anche sulla carta d’identità rumena esibita da un altro lavoratore.