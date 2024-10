Documenti non validi, camion confiscato

A causa di un guasto all’autoarticolato con semirimorchio che stava guidando in tangenziale Pirandello a Modena si è dovuto fermare nei pressi dell’uscita 11, in direzione Bologna, intralciando così il traffico. La sua presenza è stata segnalata alla Polizia locale che è intervenuta con una pattuglia risolvendo la questione di viabilità, ma gli operatori, controllando i documenti, hanno rilevato che l’autista circolava con una Carta di qualificazione del conducente (Cqc) moldava non valida in Italia e con un veicolo già sottoposto a fermo amministrativo. Per l’autista, un trentenne rumeno, di origini moldave, da sei mesi residente nel Modenese sono così scattate le sanzioni: multe per complessivamente quasi 2.400 euro, revoca della patente di guida e confisca dell’autocarro. Considerato che il conducente continuava a circolare, pur se con l’autoarticolato scarico e con l’obiettivo, a suo dire, di andare a fare il pieno di gasolio, la Polizia locale gli ha contestato una nuova violazione per guida con Carta di qualificazione del conducente non valida e un’ulteriore violazione per aver circolato con veicolo sottoposto a fermo amministrativo dalla quale è conseguita anche la revoca della patente e la confisca del veicolo.