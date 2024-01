"Documento importante, lavoriamo per garantire equità"

"Un traguardo storico importante": con queste parole la dottoressa Anna Maria Petrini, direttrice generale dell’Azienda USL di Modena, definisce l’emanazione del primo bilancio di genere dell’Azienda. Lei, direttrice in un contesto dove agli apici delle strutture complesse prevalgono gli uomini, analizza il documento e ciò che comporterà, in particolare per le donne.

Dottoressa, l’Azienda USL ha il suo primo bilancio di genere: quale significato riveste?

"È un traguardo storico importante, che avvia una fase di valutazione dell’organizzazione aziendale e prosegue nell’impegno che stiamo già mettendo in campo per favorire pari opportunità. L’obiettivo è mantenere e rafforzare percorsi di accesso all’azienda e carriera che siano equi, sia misurando le azioni già in essere sia avviandone di nuove per il benessere lavorativo e la conciliazione vita-lavoro".

Cosa emerge dalle analisi?

"Una ‘femminilizzazione’ strutturale della professione, in linea con l’area ‘socio-assistenziale’ sia pubblica che privata, con una differenza distributiva per genere pari al 74% di donne e il 26% di uomini, e di questo occorre tenere conto nelle nostre politiche. Il valore aggiunto del bilancio di genere è la capacità di indicarci quali azioni positive possiamo e dobbiamo mettere in essere, considerando che le donne risentono maggiormente della difficoltà di conciliare le esigenze familiari con quelle lavorative".

Tante donne ma poche ai vertici. Come lo spiega?

"Bisogna considerare che nella nostra società il carico familiare continua ancora a gravare più sulle donne: occorre quindi agire soprattutto sulle leve esterne all’azienda, sull’intero sistema di welfare, affinché le opportunità di carriera siano effettivamente accessibili a tutti. Come azienda noi continueremo a impegnarci migliorando il benessere delle donne, e di tutti i dipendenti, sul luogo di lavoro".

Lei, direttrice donna in una dimensione di dirigenza maschile. Come vive e valuta questa sua esperienza?

"Credo che, indipendentemente dal genere, dirigere un’Azienda sanitaria sia un compito impegnativo ed entusiasmante, anche se oggi ancora più difficile. Ho la fortuna e il privilegio di avere tante donne di altissima professionalità al mio fianco, al pari di una componente maschile che ritengo attenta a questi temi e lontana da atteggiamenti discriminatori, pronta a fare squadra per far crescere il nostro sistema sanitario".

Maria Silvia Cabri