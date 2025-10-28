Dodici alloggi di edilizia sociale, assegnazione dell’area edificabile

Prosegue l’impegno del Comune di Formigine per favorire il diritto alla casa e offrire opportunità abitative accessibili, soprattutto a giovani coppie e famiglie. Giovedì 20 novembre, dalle 9, in Comune è infatti in programma l’asta pubblica per l’assegnazione in diritto di superficie di un’area edificabile destinata alla realizzazione di 12 alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS) nel comparto tra via XX Settembre e via Focherini a Formigine. L’iniziativa rientra nel Piano Casa del Comune e si inserisce nelle politiche di sostegno all’abitare accessibile promosse dall’Amministrazione. L’area sarà concessa in diritto di superficie per 99 anni dietro pagamento di un corrispettivo base d’asta pari a 209mila euro, soggetto a rialzo, oltre agli oneri di legge. Il prezzo di vendita degli alloggi non potrà superare i 2.350 euro al metro quadro. Il progetto prevede la costruzione di 12 unità abitative, di cui 10 di circa 72 metri quadrati da 2 camere matrimoniali e 2 di circa 80 metri quadrati da 3 camere, su un’area già urbanizzata.

"Garantire il diritto alla casa – spiega l’assessore alle Politiche abitative Armando Pagliani – è una priorità per la nostra Amministrazione. Con gli alloggi ERS vogliamo agevolare l’accesso alla proprietà anche per giovani coppie e famiglie, offrendo soluzioni abitative a prezzi decisamente più bassi rispetto al mercato libero". Le offerte per l’aggiudicazione dell’area edificabile dovranno pervenire allo Sportello del Cittadino entro il 13 novembre. La documentazione completa è disponibile sul sito del Comune di Formigine.

s.f.