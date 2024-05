Dodici anni dopo il terremoto. Dalle macerie alla rinascita: "Ricostruzione quasi finita"

Domani saranno trascorsi 12 anni dalla prima delle violente scosse di terremoto che il 20 e 29 maggio 2012 hanno così a fondo cambiato il volto di tanti comuni del cratere sismico, in particolare della Bassa Modenese, la più colpita da quella tragedia con i suoi 28 morti. I danni furono incalcolabili, ovunque ci si girava si scorgevano macerie. Ma oggi, grazie alla prova di resilienza di un territorio e di una popolazione che per la sua prova di resilienza è portata ad esempio in Italia, si può dire che la gran parte dell’opera di ricostruzione è completata, almeno a livello privato. A cominciare dalle abitazioni e dalle attività produttive. "I numeri – fa sapere in una nota la Regione – ci ricordano l’enorme lavoro svolto, con un investimento complessivo pari a 7,07 miliardi di euro concessi e 6,12 miliardi liquidati. Grazie all’impegno condiviso fra istituzioni, rappresentanze economiche e sociali, cittadinanza". Sono state 20mila le abitazioni ripristinate e 28 mila le persone rientrate nelle proprie case, 570 le scuole ristrutturate o costruite ex novo, 6.800 le piccole attività commerciali e artigiane rese nuovamente agibili, così come 3.359 aziende industriali e agricole e altre 2.155 imprese che hanno messo in sicurezza i propri stabilimenti o spazi di produzione. Ancora: circa 1.200 interventi già conclusi, e un nuovo bando in corso la riqualificazione o nuove aperture di botteghe, uffici, attività artigianali e professionali nonché 371 chiese riaperte al culto. E il 26 maggio sarà la volta del Duomo di Finale che riaprirà ai fedeli e alla gente di questo comune. "Proseguono – dice la Regione – poi i lavori per completare la realizzazione del Piano delle opere pubbliche e dei beni culturali, condiviso con Soprintendenze e autorità ecclesiastiche, più complessa anche per i vincoli storici e architettonici esistenti". Ma intanto alcuni importanti luoghi identitari sono stati restituiti alla collettività come i teatri di Concordia, Medolla e Vallalta, mentre altri sono in dirittura di arrivo o ne sono stati avviati i cantieri. "Negli ultimi 2-3 anni – aggiungono dalla Regione – si è dovuto fare i conti con un aumento imprevedibile dei prezzi delle materie prime che ha impattato fortemente sugli interventi della ricostruzione e per il quale è stato richiesto e ottenuto uno stanziamento aggiuntivo di 10 milioni di euro per la ricostruzione pubblica che nel corso del 2023 ha permesso di sbloccare cantieri e lavori per oltre 130 milioni di euro".

Grazie allo stanziamento delle risorse necessarie rese disponibili a fine 2023, nel febbraio 2024 si è resa efficace anche l’ultima linea di finanziamento in favore degli edifici privati oggetto di vincolo diretto della Sovrintendenza che fino a oggi non avevano trovato spazi di finanziamento. E questo consentirà di poter portare a termine la intera ricostruzione.