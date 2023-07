Dodici donne con il libero zoo

Lucrezia Lante della Rovere (nella foto), apprezzata attrice, è "Una donna per tutte le stagioni" nel recital che verrà proposto domenica 23 al Cortile del Melograno: tratteggia dodici donne, dodici figure femminili, una per ogni mese dell’anno, con le parole della poetessa Emily Dickinson e le note delle "Stagioni" di Ciajkovskij eseguite dal trio formato da Patrizia Bettotti, Giancarlo Trimboli e Corrado Ruzza. Domani sera a Nonantola, tornerà il teatro disegnato di Gek Tessaro con "Libero Zoo": il mondo degli animali prende vita. Sempre domani a Gombola prenderà il via il festival Trasparenze: nelle prime giornate sarà presentato il nuovo lavoro del Teatro dei Venti, "Le opere e i giorni", con gli abitanti del territorio e la regia di Stefano Tè.