Dodici furti in un anno: "Basta, ora chiudo"

"Cosa posso aver fatto per meritarmi tutti questi furti?" si interroga attonito Gian Marco Goldoni (nella foto), titolare del locale ’In Vino Veritas’ nella centralissima piazza Roma di Modena. Nell’anno che sta per finire ha collezionato ben dodici furti, riusciti o tentati, e ora – esasperato – annuncia che ha intenzione di chiudere l’attività. L’ultimo episodio nella notte tra domenica e lunedì quando un malvivente – forse sempre lo stesso – si è calato dal vasistas situato sopra la porta: nonostante l’allarme, ha svuotato il fondocassa e si è appropriato anche di alcuni prodotti.

"Ho allarmi ovunque ma i ladri sono più veloci. Cerco di essere attento a tutto per evitare di essere derubato, ma non sta funzionando, cosa posso fare?" chiede Goldoni senza nascondere disperazione. Ha chiesto aiuto all’amministrazione e alla polizia locale, non sa più a chi rivolgersi. Si sente esausto e abbandonato. E, soprattutto, non si spiega come tutto questo accada in pieno centro a Modena, a due passi dall’Accademia militare.

"Siamo in piazza Roma. Non posso credere che io debba subire, pagare le tasse e tacere. I miei genitori tutte le sere aspettano che io arrivi a casa prima di dormire". La preoccupazione è tanta, mista alla rabbia per i danni con cui puntualmente si trova a fare i conti. In pratica da inizio 2023 ha subito una media di un furto al mese. Per questo si dice pronto a rinunciare l’attività. "Sto pensando di chiudere – annuncia –, così non è possibile andare avanti".

Valentina Reggiani