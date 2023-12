Dodici mesi con il Carlino. In omaggio il calendario dedicato al volontariato

Giorno dopo giorno, un intero anno in compagnia del nostro calendario, ma soprattutto insieme alle associazioni di volontariato delle nostre città. Per il secondo anno consecutivo il nostro gruppo editoriale – attraverso le sue testate cartacee, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno – ha scelto di realizzare un calendario interamente dedicato ai protagonisti del mondo del volontariato, cioè a quelle persone che hanno deciso di dedicare parte del loro tempo a chi ha bisogno di aiuto. Così, domani – sabato 30 dicembre –, acquistando in edicola il nostro giornale, riceverete in regalo il calendario 2024 dedicato ai protagonisti di gruppi e associazioni che si dedicano agli altri, in maniera disinteressata, ma assolutamente professionale e competente. Nel calendario modenese troverete le fotografie di dodici importanti associazioni del territorio, sempre pronte a dare il loro importante contributo: Croce Blu, Biblioteca del Gufo, Aiw (Association for the Integration of Women), Mamme per le mamme, Idee in circolo, Aut Aut, la carpigiana Ushac, Agesci, Plastic Free, Associazione nazionale Alpini, Porta Aperta e Ant. Le pagine del calendario – con la copertina firmata da Giancarlo Caligaris – raccontano dunque di uomini e donne che preparano il cibo nelle mense pubbliche dove ogni giorno bussano sempre nuove persone in cerca di un pasto caldo e di un sorriso; parlano dei volontari antincendio che vigilano sui boschi e portano aiuto quando scoppia un rogo, ma raccontano anche magnifiche storie di inclusione e di amicizia o dell’impegno di chi trasporta medicinali salvavita che devono arrivare rapidamente a destinazione o, ancora, di chi opera nelle missioni e nei paesi in via di sviluppo. E tante altre testimonianze che parlano al cuore con il linguaggio della speranza.

"Già l’anno scorso – osserva la direttrice di Qn, La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno, Agnese Pini – avevamo deciso di dedicare i nostri calendari al variegato, coloratissimo e importantissimo mondo delle associazioni e dei gruppi che, con il loro lavoro quotidiano, rendono più bella e anche un po’ più semplice la vita di ciascuno di noi. Sapevamo che il volontariato è molto importante in tutti i nostri territori. Non ci aspettavamo, invece, di essere travolti da un’ondata di affetto e da centinaia di fotografie di gruppi e di persone che si danno da fare. Per questo abbiamo rimediato. E per questo anche quest’anno abbiamo voluto accendere i riflettori sulle associazioni sempre in prima fila per aiutare gli altri. A tutte le persone che hanno contribuito ad animare queste immagini va il nostro più profondo e sincero ringraziamento".

Numerosi gli sponsor che hanno contribuito alla pubblicazione del calendario. Sono Fe.A.S.A., Bonfatti Filettature Srl, I.C.F. & Welko Spa, New Vision Srl, Ambiente Carpi Srl, Assoacquisti Scrl, Consorzio Il Mercato, Studio 2C Sas, B.T. Impianti di Baraldi Maurizio Srl, Boni & Zini Termoidraulica Srl, Drilling Co Srl.