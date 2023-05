’DolceAmaro’, finale al Pavarotti Si chiude il corso di canto lirico

Anche quest’anno è ’DolceAmaro’ il gran finale del corso di alto perfezionamento in canto lirico del teatro Comunale Pavarotti Freni (nell’ambito del progetto Modena Città del Belcanto). Domani alle 21 al Comunale andrà in scena il concerto - spettacolo, in forma semiscenica, tenuto dai giovani allievi arrivati a Modena da tutto il mondo per studiare con docenti di fama mondiale, fra cui Leone Magiera, Mariella Devia, Barbara Frittori, Ernesto Palacio e Michele Pertusi: Jin Bai, Gabriele Barria, Achille Del Giudice, Antimo Dell’Omo, Sayumi Kaneko, Tamar Otanadze, Jaebeom Park, Irakli Pkhaladze, Yuliya Pogrebnyak, Ille Saar, Maria Smirnova, Daviti Tkhelidze, Xiaomin Wang e Hyojoong Yong. Accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Italiana diretta da Gianna Fratta, presenteranno un percorso che abbraccia Bizet, Gounod, Verdi, Puccini, Mozart, Rossini e Cimarosa, dalla leggerezza dell’opera buffa fino al grande, poetico e toccante lirismo novecentesco.

Sarà ’Il trionfo dei sensi’ il filo conduttore della narrazione ideata dalla regista Stefania Panighini. "L’essere umano, tratteggiato nelle sue pieghe più intime, è il focus di ciascuna delle opere rappresentate – spiega –. Dalla capacità tutta femminile di amare e odiare contemporaneamente alla trascendenza verso l’ideale, dal misticismo magico radicato nelle tradizioni più antiche fino alle trame di inganni, travestimenti e sotterfugi del personaggi più buffi". È stato condotto un laboro "analitico e poetico sulla drammaturgia musicale, avendo per solo oggetto il corpo – aggiunge la regista –. Toccarsi, sussurrare, annusare, ascoltare, assaporare. Il corpo degli interpreti come metafora della vita, delle relazioni e dell’anima, esaltato ‘al quadrato’ dalle scenografie virtuali". L’ingresso allo spettacolo è gratuito, e i biglietti sono già in distribuzione alla biglietteria del Comunale. Chi non potrà intervenire ‘dal vivo’ potrà comunque seguire l’evenot in diretta streaming sul canale Youtbue del teatro Comunale: la trasmissione viene realizzata – sempre come esperienza conclusiva – dagli allievi del corso di comunicazione in video nato dalla collaborazione con Edunova - Università di Modena e Reggio Emilia. s.m.