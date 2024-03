Dolore in paese per Marco: "Ci mancherai"

La comunità di San Possidonio è sotto shock dopo la notizia della prematura e repentina morte del giovane Marco Frabetti, di soli 14 anni, venuto a mancare giovedì sera a causa di una leucemia fulminante. Dolore e smarrimento anche tra i compagni di classe e gli insegnanti di Marco, che frequentava la 1D dell’istituto Galilei, indirizzo meccanico, di Mirandola. "La notizia della morte di Marco ha lasciato attonita l’intera comunità del Galilei – afferma il dirigente scolastico Carmelo Fiorino -. La tragedia di una vita, che termina a nemmeno quindici anni, è una prova difficilissima da affrontare ed è impossibile trovare le parole giuste per descrivere lo stato d’animo di tutti noi e per dare delle risposte alle domande che si affollano nella nostra mente. Resta solo il dolore di un’esistenza prematuramente spezzata e il ricordo di un ragazzo che si era appena affacciato alla vita. In questo momento la volontà di tutta la nostra comunità è quella di essere vicina alla famiglia e di rispettarne il dolore. Lunedì (domani per chi legge, ndr) parteciperemo al rito funebre, osserveremo un minuto di silenzio alle 10.30, e le bandiere saranno a mezz’asta in segni di lutto". Commosso il ricordo della coordinatrice della classe di Marco, la professoressa Francesca Frigieri, docente di Chimica: "Marco era sempre sorridente, disponibile, oltre che molto bravo a scuola. Da subito si è fatto ben volere sia dai compagni che dai professori. Venerdì mattina, entrare in classe e dover annunciare ai suoi amici che non c’era più è stato molto doloroso: con me sono venuti alcuni altri docenti e mai dimenticherò lo sguardo smarrito e incredulo dei suoi compagni". "Abbiamo trascorso l’intera mattina a parlare di lui e anche la prossima settimana inizieremo insieme un percorso per aiutare i ragazzi a elaborare il lutto della perdita tragica di un loro coetaneo, e perché il ricordo di Marco non venga mai meno, dovrà continuare a fare parte della classe, anche se in un altro modo. Tante, infatti, sono le proposte che i compagni hanno avanzato per rendere onore alla sua memoria, a partire dalla volontà di tenere il suo banco, vuoto, ma con ancora il suo nome sopra, e coperto di fiori e di oggetti che ci ricordano il ragazzo straordinario che era. Inoltre – prosegue la professoressa Frigieri – verrà piantato un albero in suo ricordo nel cortile della scuola. I ragazzi stanno preparando un diario pieno dei loro pensieri e lettere su Marco che vogliono consegnare alla famiglia. La scuola cercherà anche altri modi per dimostrare la vicinanza ai parenti.

Maria Silvia Cabri