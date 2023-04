Domande per contributi Gal, concessa la proroga fino a maggio

Alla luce delle richieste da parte di alcune associazioni di categoria ed enti pubblici, il Cda del Gal ‘Antico Frignano’ ha deliberato la proroga della scadenza per la presentazione delle domande in riferimento ai cinque seguenti bandi in corso, portandola al 26 maggio 2023. "Si tratta -dice il presidente del Gal, Giancarlo Cargioli- di più di 2 milioni di euro per concludere la programmazione 2014-2022 e investire in progetti per lo sviluppo e il consolidamento del sistema produttivo locale. Al momento sono cinque i bandi pubblici sui quali è possibile presentare domanda di sostegno". Tra essi, vi sono contributi attinenti al sistema turistico-ricettivo con risorse complessive pari a € 1.815.000, all’artigianato locale che premia gli investimenti in innovazione di prodotto e di processo con risorse totali pari a € 272.500 e quello rivolto ai Comuni ed Enti pubblici che mette a disposizione € 311.000 per il risanamento e la ristrutturazione di immobili aventi finalità pubblica. Inoltre un bando a sostegno degli investimenti in nuove imprese alle quali verrà riconosciuto un premio unico pari a € 20.000 e un bando per il sostegno della qualificazione della filiera forestale con risorse pari a € 267.776. Il Gal, dopo alcuni incontri pubblici, resta a disposizione per illustrare i contenuti dei bandi, le modalità di partecipazione, le date di scadenza e la documentazione necessaria. Info e modulistica su www.galmodenareggio.it .

g. p.