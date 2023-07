Domani a Barigazzo festa delle giunchiglie

Festa delle giunchiglie domani a Barigazzo. Si svolge in un prato, come una volta, tra musica, balli tradizionali e antichi mestieri. Si inizia alle 17 con musiche e intrattenimenti, alle 18 al "Prato di Arnaldo" seguiranno spettacoli e l’apertura degli stand gastronomici. Dalle 19.30, ballo liscio per tutti, con i gruppi: Musicanti d’la basa, Suonabanda, Fragole e tempesta, Concertino Tazzioli. Non mancheranno quindi buon cibo, musiche e balli a cura del Gruppo Folkloristico di Barigazzo e degli amici della Grande Orchestra dell’Appennino. Dal primo pomeriggio si svolgeranno il mercatino dell’artigianato locale e la mostra di trattori d’epoca. Un’immersione tra natura e conoscenza del nostro territorio con gli Stray Dogs.

w.b.