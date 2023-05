Domani al Policlinico l’ultimo saluto a Pino Giardina

Si tengono domani dalle 11, presso le camere ardenti del Policlinico di Modena, i funerali di Pino Giardina, il cantante sassolese scomparso all’età di 71 anni per un malore. Originario di Palermo, ma sassolese di adozione complice il lunghissimo sodalizio con Pierangelo Bertoli, il musicista aveva al suo attivo apparizioni anche in Rai e la partecipazione, nel 1980, al ‘Disco per l’estate’ di Saint Vincent. Negli anni Novanta fondò la band ‘Pinogiardina live’. Tanti i ricordi per le capacità professionali e l’umanità.