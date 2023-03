Domani alla Consolata l’addio a Gabriele

Si svolgeranno domani i funerali del piccolo Gabriele Salvatore Cirnigliaro, morto a due anni durante il ricovero dopo che era stato portato dai genitori in ospedale per quella che sembrava un’influenza. L’ultimo saluto al bimbo, a cura delle onoranze De Carlo, avverrà alla chiesa della Consolata alle 15.30. Intanto si attendono i risultati dei test effettuati durante l’autopsia. A essere iscritti nel registro degli indagati – un atto dovuto in questi casi – due pediatre dell’ospedale e la pediatra di base del piccolo. L’ipotesi di reato è di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. Il bimbo, come hanno riferito i genitori, nato con la sindrome di Down era stato sottoposto a continui controlli fin dalla nascita, senza che fossero emerse gravi patologie. Durante il ricovero, dopo un primo miglioramento, verso l’una di notte Gabriele ha cominciato ad avere problemi respiratori e spasmi, poi il tragico decesso. Per l’ospedale si è trattato di "un arresto cardiaco improvviso".