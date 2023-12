Domani alle 14 l’ultimo saluto a Fabio Occhi

Si svolgeranno domani alle 14 nella chiesa di San Giuseppe Artigiano a Carpi, le esequie funebri di Fabio Occhi, il 21enne di Rovereto sulla Secchia, il cui corpo senza vita è stato ritrovato domenica 3 dicembre a Barberino del Mugello, dove era stata trovata la sua automobile. Fabio era scomparso da casa da oltre una settimana. i suoi genitori Massimo, sindacalista della Cisl, e Roberta Bregolin lo hanno visto l’ultima volta lo scorso sabato 25 novembre, quando è uscito di casa per andare a studiare in biblioteca a Carpi. Fabio, infatti, frequentava il terzo anno di Tecniche agrarie all’università di Bologna. Non vedendolo rientrare, e non sentendolo al telefono, la famiglia ha dato l’allarme e fatto denuncia al Commissariato di Carpi, e nella stessa serata di sabato, grazie al gps dell’assicurazione, la sua macchina è stata rintracciata nell’autogrill Aglio Est sulla A1 a Barberino del Mugello. L’auto era chiusa e dentro c’era il suo zainetto con il computer, i suoi quaderni e il suo inseparabile diario, dove annotava canzoni e poesie. Sabato scorso, durante l’ennesima perlustrazione dei luoghi da parte del padre, del fratello e di un gruppo di amici, il drammatico epilogo. Dopo il funerale, curato dalle onoranze Salvioli, la salma sarà tumulata nel cimitero di Limidi.

m.s.c.