Domani arriva Vannacci . La Cgil: "È inaccettabile. Qui non lo vogliamo"

Fermento per la presentazione del libro di Roberto Vannacci domani a Modena. La serata è in programma ad Aretè - Spazio Identitario che riferisce che "alla luce delle numerose richieste di partecipazione all’evento di presentazione del libro ’Il mondo al contrario’ di Roberto Vannacci alle 18.30 all’RMH Modena Des Arts Hotel (via Settembrini 10 - Baggiovara)" si chiede di prenotare chiamando i numeri 347.0640020 (Marco) o 348.4559374 (Andrea) o scrivendo agli stessi su WhatsApp. La precedenza all’ingresso sarà data a chi ha prenotato, così come saranno riservate le copie del libro richieste al momento della prenotazione.

Intanto però l’appuntamento sta sollevando polemiche. La Cgil non usa giri di parole: " Stiamo parlando di un libro che attraverso posizioni farneticanti, sessiste, omofobe, razziste e di chiaro stampo fascista – attacca Daniele Dieci, segretario Cgil Modena – ha caratterizzato il dibattito politico estivo". Questo, "da un lato ci parla di un dibattito pubblico misero, povero e vittima di una spasmodica ricerca del consenso mediatico. Dall’altro, ci dice della pericolosità di alcune idee che, se addirittura vengono portate ad un livello di dignità politica, possono minare la tenuta democratica del Paese, la difesa delle minoranze e l’estensione dei diritti universali".

La Cgil di Modena "non lo vuole in città! Speriamo che questa stessa nettezza appartenga anche alle Istituzioni pubbliche e democratiche che devono valutare l’opportunità di ospitare il generale a Modena. Siamo sicuri che le Istituzioni pubbliche saranno guidate dai principi e valori che la nostra città, cuore di provincia partigiana, medaglia d’oro al valore militare, incarna e difende".

La presentazione del libro di Vannacci viene in qualche caso contestata in maniera decisa come successo nei giorni scorsi a Lucca dove un gruppo di circa 200 persone per lo più ragazzi ha organizzato un corteo che ha deviato fino a pochi metri dal luogo della presentazione.