Domani ci sarà Modena-Spal: scattano i divieti

In occasione della partita di calcio Modena-Spal, in programma domani alle 14 allo stadio Braglia, ci saranno alcune limitazioni alla circolazione e alla sosta. Sulla base di quanto definito dal Gos, che considera la partita ‘a rischio’, dalla mattina sarà vietata la sosta in piazza Tien An Men, in viale Monte Kosica e viale Montecuccoli e in parte del parcheggio di Porta Nord. La stessa piazza, viale Monte Kosica, il tratto da via Fontanelli a piazzale Tien An Men, viale Montecuccoli, via Fontanelli e via Paolucci saranno chiusi al transito.