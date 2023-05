Domani con il Carlino un inserto di 16 pagine dedicato all’Appennino

Sedici pagine dedicate al nostro Appennino, con la sua storia, gli itinerari e le bellezze naturalistiche. Un Appennino da vivere, come il titolo dell’inserto che sarà in edicola domani, mercoledì 31 maggio, insieme all’edizione del Resto del Carlino Modena. Troverete una mappa dei borghi abbandonati, ruderi che raccontano antiche civiltà e tradizioni e che ancora oggi è possibile visitare, ma anche proposte per ripercorrere le vie storiche, dalla Bibulca alla Romea Nonantolana, sulle orme di pellegrini e mercanti.

Non può mancare una tappa del nostro viaggio sul Cimone, che offre impianti di risalita anche in estate e l’Adventure park al lago della Ninfa, un mix di adrenalina e sport per tutta la famiglia.

E ancora, tutti i luoghi dove pescare, sia in acque pubbliche sia nei laghetti sportivi.

Per gli amanti della bicicletta, una pagina ripercorre la recente tappa del Giro d’Italia che ha visto Frassinoro protagonista. Proprio Frassinoro, in particolare il borgo di San Pellegrino in Alpe, diviso tra due regioni, sarà al centro di un ampio reportage. Infine, la cultura con ’la via delle fiabe di Pavullo’, un progetto che sta prendendo forma tra murales e draghi di ceramica.