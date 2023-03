Domani convegno sulla cardiologia

Negli ultimi anni, complici anche le fasi più acute della pandemia, in ambito cardiologico si è registrato un vorticoso sviluppo tecnologico e sono state introdotte molte nuove terapie farmacologiche. Per fare il punto su questi e altri temi, oltre 100 cardiologi arrivano, domani, in Florim Gallery, per il XXIII Congresso Regionale di Cardiologia. Organizzato dall’U.O. di Cardiologia dell’Ospedale di Sassuolo guidata della dottoressa Ermentina Bagni, l’evento è patrocinato dall’Ospedale, dall’Associazione Nazionale dei Medici Cardiologici Ospedalieri, dai Comuni di Sassuolo e Fiorano Modenese.