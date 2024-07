Domani i funerali dello storico custode Malavasi

Si svolgeranno domani alle 14.30 in Cattedrale a Carpi le esequie funebri di Alfredo Malavasi (in foto, ph Notizie) storico custode dell’Oratorio cittadino, morto sabato pomeriggio a 84 anni. Figura molta conosciuta da tutti quelli che hanno frequentato l’Eden, Alfredo per decenni è strato fedele collaboratore di don Nino Levratti a servizio di tutte le opere della Fondazione Aceg, in particolare, appunto dell’Oratorio e del cinema Eden. Nel libro ‘La nostra età fiorita’, don Levratti dedicò un capitolo ad Alfredo con sottotitolo ‘Il suo inseparabile mazzo di chiavi’, per ricordare che nel tempo era divenuto punto di riferimento e attento custode degli ampi spazi dell’Oratorio. Arrivato alla pensione Alfredo non ha mai abbandonato la sua postazione di lavoro fino a quando la salute lo ha sostenuto. In tanti, sui social hanno lasciato il proprio ricordo di Alfredo: "Ero bambino quando ti ho conosciuto, all’oratorio, e mi facevi parecchio paura, per il tuo aspetto burbero e il linguaggio incomprensibile. Poi crescendo ho capito quanto fossi buono, fedele al tuo lavoro di custode, sempre pronto a dare una mano anche a noi educatori. Nella tua semplicità, sei stato anche tu un protagonista essenziale di tutte le meraviglie educative che sono accadute dentro l’Eden. Grazie di tutto, e dai una mano a San Pietro, che di mazzi di chiavi te ne intendi parecchio!".

