Domani i funerali di Endurance

Saranno celebrati domani alle 8.30 i funerali di Friday Endurance, il 30enne di origine nigeriana deceduto poco dopo l’arrivo all’ospedale di Baggiovara domenica 20 agosto dopo essere stato accoltellato all’inizio di corso Vittorio Emanuele, davanti agli occhi di turisti e passanti. Le spese per le esequie di Friday saranno sostenute dal comune di Modena in quanto persona non abbiente. Si svolgeranno domani con partenza dalle camere ardenti del policlinico e arrivo al cimitero di San Cataldo.

A seguito dell’omicidio, la polizia aveva arrestato due suoi connazionali. Quel marciapiede di Corso Vittorio Emanuele era una meta quotidiana per lui da qualche mese. Arrivava a Modena in treno insieme ad alcuni connazionali partendo da Reggio Emilia, dove risiedeva. Era una presenza fissa, in città, secondo chi lo conosceva anche solo di vista. Cosa abbia spinto due stranieri ad aggredirlo alle spalle con una tale brutalità, colpendolo sette, otto volte con un coltello alla schiena e al collo, al momento, resta un mistero.

La Procura di Modena aveva disposto il fermo per due uomini di 29 e 27 anni, entrambi di nazionalità nigeriana e in regola con il permesso di soggiorno (il primo per protezione speciale e il secondo per protezione sussidiaria), gravemente indiziati dell’omicidio. Uno dei due fermati è stato anche trovato in possesso dell’arma del delitto, che è stata sequestrata.

Il fermo era stato attivato a Reggio Emilia, dove vivevano. Entrambi erano stati segnalati per presunte attività di spaccio e non si esclude, dunque, che il delitto sia maturato proprio in un contesto legato alla droga.