Domani i funerali di Iolanda Besutti

Mentre continuano a rincorrersi gli interrogativi sulla sua tragica morte, fissati per domani i funerali di Iolanda Besutti, la 68enne di Concordia, deceduta a seguito delle ferite riportate il giorno di Natale nella feroce aggressione dei suoi due rottweiler. La salma è alle camere ardenti di Villa Richeldi in via Valnemorosa a Concordia. Da qui alle 14.20 partirà il corteo che l’accompagnerà nella chiesa parrocchiale di Concordia, dove sarà celebrata una messa a suffragio, al termine della quale il feretro proseguirà per il cimitero. Tante le testimonianze di vicinanza per la scomparsa di Iolanda espresse sia alla famiglia, al marito Nino Vacchi, alla figlia Alessandra e ai nipoti, che attraverso i social, dove la comunità ha avuto modo di dimostrare l’affetto per questa donna generosa, dal carattere forte e risoluto. Per volontà dei famigliari, è stato chiesto come segno di riconoscenza di destinare donazioni in favore della Croce Blu.

Alberto Greco