Si terranno domani i funerali di Rocco Pizzulo, il 40enne morto sabato scorso dopo un violento scontro tra il suo scooterone Sanyang 500 e un Suv Rav4 Toyota avvenuto nella zona industriale di Bagnolo.

Partenza alle 9.30 da Terracielo in via Lenin per giungere alla chiesa parrocchiale del Corpus Domini di Carpi, dove alle 9.45 verrà celebrata la messa.

Al termine la salma verrà tumulata al cimitero di Carpi.

Rocco Pizzulo lascia la moglie e due figli piccoli, di 5 e 10 anni. "Era un papà attentissimo, innamorato della sua famiglia".