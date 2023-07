Domani i funerali di Torpinoche, morto per malore

Si svolgeranno a Cavriago i funerali del 51enne Massimiliano Torpinoche, originario di Reggio Calabria, deceduto la sera di mercoledì 19 luglio, a causa di un malore fatale che lo aveva colpito mentre si trovava al volante della sua Citroen e percorreva la circonvallazione di Sassuolo. Torpinoche ha perso il controllo, la vettura ha sbandato, finendo la sua corsa contro un marciapiede. Agonizzante lui è riuscito a telefonare al 118 ma i soccorsi sono stati inutili. Il lutto ha colpito anche Sassuolo, dove da qualche anno il 51enne viveva e dove era titolare del grande negozio di orto-frutta al 27 di via Stazione. Purtroppo per la famiglia, la salma è stata trattenuta a lungo dalla medicina legale e solamente sabato si potranno celebrare le esequie. Ne dà notizia la sorella, straziata. Il ’Gigante buono’ lascia il papà Vincenzo, la mamma Anna Mandalari, la sorella, il fratello Stefano con la moglie Simona Maccarrone, e gli amatissimi nipoti Roberta, Christian e Daniele, Elga Cantergiani e Marika. Il funerale avrà luogo nella chiesa di San Terenziano in Cavriago, alle 10.

f.c.