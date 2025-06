Torna domani, in edicola, il nostro speciale ’Carpi da vivere’ dedicato alla città, con un focus sulle iniziative estive illustrate dall’assessore Albarani in una intervista. Spazio poi ai 75 anni del Vespa Club, realtà apprezzata e conosciuta, oltre che storica. Due, invece, le pagine dedicate all’enogastronomia con il nuovo home restaurant Hi.Lo e le iniziative tra motori e movida organizzate da Chalet 3.0. Racconteremo anche due storie di inclusione, grazie all’associazione ’Circostrass’ e a ’Up-Prendo’, un aiuto per studenti con dislessia e discalculia. Infine, un focus sui fumetti ’spaziali’ di Gabriele Melegari, che ha di recente pubblicato un libro in Francia.