Domani in uscita il disco dei ’Ramblers’

‘Altomare’: questo il titolo del nuovo album dei Modena City Ramblers che uscirà domani in digitale e in luglio in vinile (distribuzione Audioglobe, New Model Label). A distanza di sei anni dall’ultimo disco d’inediti, undici nuove canzoni affidate alla corrente, tra le onde piu` impetuose di un mare sempre piu` oscuro e indifferente e il nostro orizzonte piu` bello e prezioso. Undici canti di vita e di speranza, di fiero navigare, di amore e Resistenza. Santi, poeti, naufraghi, capitani coraggiosi, clandestini, disertori, sconfitti ma mai arresi, una umana ciurma in cammino, con le sue contraddizioni e le sue meraviglie, queste canzoni sono per loro, e per gli stessi Ramblers che di questa ciurma fanno parte, compagni in ‘Altomare’. Nei suoni di questo lavoro si ritrovano tutte le identita` musicali della band, dall’Irlanda all’Africa sahariana attraversando il Mediterraneo, sperimentando e incrociando generi, linguaggi e ispirazioni. Le registrazioni sono affidate ad un amico e collaboratore di vecchia data, Andrea Rovacchi, nel suo Sonic Temple studio di Parma, mentre la produzione artistica e` curata direttamente dai Ramblers. Tanti anche gli ospiti del disco. m.s.c.