Domani inaugurazione di via Vittorio Veneto

Appuntamento domani sera alle 21 per l’inaugurazione di via Vittorio Veneto, il cui restyling è stato ultimato nell’ambito del più ampio piano di riqualificazione del centro storico di Formigine. E’ stata ammodernata con la posa dei sottoservizi – acqua e gas – da parte di Hera, mentre è stata rifatta integralmente la pavimentazione in pietra, con motivi ad hoc che celebrano i gemellaggi internazionali di Formigine con Kilkenny, Saumur e Verden. Via Vittorio Veneto viene inserita nell’area pedonale, anche se resta garantito a residenti e commercianti l’ingresso per carico e scarico: al taglio del nastro, inserito nella rassegna ‘Luglio col bene che ti voglio’ presenzierà Masha Salimi che canterà l’Inno d’Italia. "Mettiamo un altro tassello nel progetto di riqualificazione del centro storico per renderlo più accessibile, attrattivo e funzionale", spiega l’Amministrazione: nei prossimi giorni sulla via verranno collocati anche elementi di arredo urbano.