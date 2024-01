Domani la sfilata di maschere e carri di carnevale

Domani a Finale Emilia prenderanno il via i corsi mascherati del 46° Carnevale dei bambini, come sempre organizzato con entusiasmo da un comitato di appassionati volontari con il patrocinio dell’amministrazione comunale. "Quest’anno sfileranno carri tutti nuovi – annuncia Celso Malaguti, infaticabile ‘anima’ del carnevale finalese –. Sono stati realizzati grazie al lavoro di tanti, e non vediamo l’ora di farli uscire dai capannoni per il divertimento di tutti, soprattutto dei più piccoli". Eccoli, dunque, i titoli dei carri allegorici: "Lo stagno dei desideri", un tripudio di ranocchie realizzato dal gruppo ‘I pennelli pazzi’, "Divertiamoci al circo" fra clown e giocolieri del gruppo ‘Il millennio’, "Super Mario", ispirato dal celebre personaggio dei videogiochi, con il gruppo ‘One Piece’, "Tutti i migliori sono matti", una gioiosa e folle fantasia del gruppo ‘Carten & Collen’, "Jurassic Park", dinosauri & animali preistorici costruiti dal gruppo ‘I nuovi giorni’, e "Un tè col Cavalier Burela", a cura di tutto il Comitato Carnevale. Non mancheranno il classico e sempre amatissimo trenino "Vieni su e diamoci del tu", a disposizione dei bambini che vorranno lasciarsi trasportare in lungo e in largo per le vie di Finale. Anche quest’anno, a causa del cantiere (tuttora bloccato) di piazza Garibaldi, i carri allegorici non potranno sfilare nel consueto circuito ma dovranno percorrere l’anello che comprende i Giardini De Gasperi, via Sauro, largo Cavallotti, viale Marconi e via Dante. Come sempre, il comitato organizzatore riesce a garantire un bel gettito di giochi, dolciumi e coriandoli, ed è un impegno economico significativo: il carnevale finalese infatti non prevede un biglietto d’ingresso ma chiede soltanto una libera offerta per sostenere le spese, offrendo in cambio un bellissimo pomeriggio dedicato alle famiglie, all’insegna dell’allegria e della spensieratezza. Dopo la prima sfilata, il Carnevale dei bambini di Finale Emilia replicherà anche per altre due domeniche, il 4 e l’11 febbraio: in caso di maltempo, le uscite dei carri verranno recuperate nelle settimane successive.

