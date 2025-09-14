Domani l’ultimo saluto a Tiziano

Si terranno domani alle 10, nella parrocchia di Olina di Pavullo, i funerali di Tiziano Bonacorsi, da tutti conosciuto con il sopranome di ’Ciuga’, l’operaio di 58 anni morto cadendo dall’impalcatura venerdì scorso. Tiziano intorno alle 8.30 ed era già sul ponteggio quando – secondo la prima ricostruizione - il braccio di una betoniera avrebbe avuto un cedimento strutturale, colpendolo alla testa e facendolo precipitare dal ponteggio.

Subito è partita la chiamata ai soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza ma, pochi minuti dopo, è atterrato poco distante anche l’elisoccorso di Pavullo. Purtroppo però, all’arrivo dei sanitari, per Tiziano Bonacorsi non c’era più nulla da fare: l’uomo era deceduto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati nell’infortunio.

Immediato l’intervento anche dei carabinieri di Sestola e Fanano e della medicina del lavoro così come dei vigili del fuoco, intervenuti con più squadre che hanno posto in sicurezza l’area. Il mezzo è stato poi posto sotto sequestro al fine di svolgere i dovuti accertamenti.

’Ciuga’ viveva a Montecenere ed era molto conosciuto e stimato in tutta la zona. Tanti i commenti commossi lasciati dagli amici sui social. "Un Buon Amico, appassionato di motori e Pilota da go-kart con svariati anni di gare: era un piacere passare delle giornate insieme in pista, Ci mancherà " scrivono gli amici.