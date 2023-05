Domani Magnalonga per la solidarietà

Domani la Magnalonga di Savignano, manifestazione enogastronomica itinerante, si svolgerà comunque, e sarà un’occasione per raccogliere contributi a favore della popolazione romagnola, devastata in questi giorni dagli effetti del ciclone Minerva. A renderlo noto è stata la stessa amministrazione comunale savignanese, che spiega: "La difficile situazione meteorologica ci ha posto la questione se dare seguito o meno alla programmata Magnalonga. Dopo attenta riflessione abbiamo deciso, insieme all’associazione Borgo Castello, di svolgerla ugualmente rendendola utile a dare un contributo positivo all’emergenza in atto. Parte del ricavato infatti sarà devoluto alle popolazioni alluvionate attraverso il conto corrente indicato dalla Regione.

Il percorso sarà in sicurezza: necessari abbigliamento e scarpe adeguate".