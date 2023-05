Domani ritorna il mercato straordinario

Domani si rinnova l’appuntamento con il Mercato straordinario della terza domenica del mese organizzato dal Consorzio Il Mercato di Modena nell’anello esterno del parco Novi Sad a ridosso del centro storico della città, dalle 7.30 alle 14. Sui banchi degli operatori ambulanti – sempre disponibili a consigliare i clienti con professionalità e sorrisi – prodotti di qualità a prezzi accessibili: si va dai capi d’abbigliamento ed accessori per tutta la famiglia alle calzature, da tutto ciò che serve per gli ambienti della casa all’occorrente per il fai-da-te e il tempo libero.