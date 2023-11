Domani sera al teatro Tenda l’alchimia jazz dei Dirùpators

Se mescoli la dolcezza dei loop vocali e la potenza dei loop melodico- ritmici del basso che incontra la poliritmia tribal tech della sezione ritmica ottieni un suono unico e multiplo allo stesso tempo. È l’alchimia dei Dirùpators –letteralmente "disturbatori" –, progetto co-firmato dalla bassista elettrica e chanteuse Cinzia Zaccaroni domani (sabato 11, ore 21) in duo con l’ungherese Dencs Daniel Csaba (batteria acustica ed elettronica) al Teatro Tenda, chicca dell’agenda Arts&Jam curata da Valeria Fangareggi. Intrighi di note e meraviglie di una diade che nasce nel 2014 dall’incontro tra la bassista centese che insegna canto e il partner di Budapest, armonizzando background musicali e culturali diversi, intridendoli di sperimentazione per un set-up strumentale che esprime un’impensabile libertà compositiva. Pièce inedite sigillate nel disco "Dirùpators". Altro album firmato da Zaccaroni – in linea con i percorsi di propedeutica musicale al conservatorio di Modena– è "Briseide".

Gian Aldo Traversi