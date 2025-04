Domani sera la Via Crucis

Domani sera, alle 21, si terrà la Via Crucis cittadina a cura del Consiglio missionario diocesano, in sintonia con la Giornata nazionale dei missionari martiri, celebrata lo scorso 24 marzo, dal titolo ‘Andate e invitate’.

La celebrazione sarà presieduta da don Antonio Dotti, direttore del Centro Missionario di Carpi, con partenza dal sagrato della chiesa di San Bernardino da Siena e arrivo in Cattedrale.

Per sottolineare il significato del tema ‘Andate e invitate’, sarà consegnato il mandato missionario agli sposi Stefania ed Ennio Apicella, membri del Consiglio Missionario, in vista della loro partenza, prevista a giugno, per la Casa degli Angeli in Thailandia.