Domani uffici comunali e biblioteche chiusi

In occasione delle festività natalizie, domani gli uffici comunali aperti di consueto al sabato (Anagrafe, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Biblioteca Delfini, Ufficio sanzioni e Ufficio autorizzazioni della Polizia Locale) resteranno chiusi al pubblico, così come sabato 7 gennaio. Domani chiuse anche le biblioteche Delfini, Crocetta, Giardino, Rotonda e Poletti (solo queste ultime due saranno aperte sabato 7 gennaio). Chiusa fino al primo gennaio anche la biblioteca di Memo. Chiusi, inoltre, i Servizi Demografici di via Santi 40, a eccezione degli uffici di Polizia mortuaria e Stato civile, esclusivamente per le denunce di morte e le autorizzazioni funebri.